ACIREALE: PRESI MENTRE NASCONDONO LA COCAINA DENTRO UN MURO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, coadiuvati da quelli della locale Stazione, hanno arrestato nella flagranza gli acesi Vito MAURO di anni 35, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, e Salvatore RAPISARDA di anni 28, poiché entrambi ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni gli investigatori dell’Arma monitoravano i loro spostamenti fino al momento in cui li hanno potuti beccare mentre occultavano un barattolo di plastica nella cavità di un muro a secco ubicato lungo la via Laracio.

I militari, dopo averli fermati, oltra a recuperare il barattolo, contenente 51 dosi di cocaina, li hanno sottoposti a perquisizione personale rinvenendo, complessivamente, la somma contante pari ad euro 150, suddivisa in banconote di diverso taglio, presumibile introito dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.