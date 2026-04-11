Paternò, via Giambattista Nicolosi: lavori partiti e subito bloccati, protesta di residenti e attività commerciali tra marciapiedi distrutti e solo strisce blu

PATERNO’ – Arriva in redazione una nuova segnalazione che accende i riflettori su una situazione di forte degrado urbano in via Giambattista Nicolosi, dove cittadini denunciano lavori lasciati a metà, marciapiedi impraticabili e parcheggi ridotti.

Le lamentele arrivano da tutti i residenti della zona e anche dai negozianti della traversa, esasperati per i disagi quotidiani.

Secondo quanto riferito, i lavori di ripavimentazione sarebbero iniziati regolarmente, ma si sarebbero interrotti improvvisamente, lasciando l’area in condizioni peggiori rispetto a prima.

“Hanno iniziato a sistemare e poi si sono fermati. Hanno tolto le mattonelle e ora si cammina sull’asfalto grezzo, pieno di dossi e pietre. La gente è costretta a scendere in strada rischiando di essere investita”, racconta un residente.

🚧 Marciapiedi a metà e lavori incompleti

Uno degli aspetti più critici riguarda proprio i marciapiedi: interi tratti sarebbero stati lasciati senza pavimentazione, con superfici irregolari e sconnesse.

Secondo la segnalazione, solo un piccolo tratto – circa un metro – sarebbe stato completamente sistemato.

“Hanno ripavimentato solo un pezzo, proprio davanti a un’attività commerciale. Per il resto, tutto fermo”.

A peggiorare la situazione, anche la modifica della segnaletica orizzontale: sarebbero state eliminate diverse strisce bianche, sostituite esclusivamente da stalli a pagamento.

“Sono stati tolti almeno dieci parcheggi gratuiti. Ora ci sono solo strisce blu”.

Una scelta che, secondo residenti e commercianti, sta creando ulteriori disagi per chi vive e lavora nella zona.

Tra i dettagli più contestati, anche quanto riferito dagli operai presenti sul posto: il materiale necessario per completare i lavori sarebbe terminato.

“Ci è stato detto che il Comune non ha più materiale. Ma è possibile iniziare lavori senza poterli finire?”, si chiedono i cittadini.

😡 Rabbia e indignazione tra i residenti

Non manca lo sfogo di chi vive quotidianamente la zona e denuncia una situazione ormai insostenibile.

“È uno scempio. Paternò è nelle mani di nessuno, siamo dimenticati da tutti”.

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