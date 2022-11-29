ACIREALE, QUATTRO CUCCIOLI DI DI MAREMMANO MORTI PER AVVELENAMENTO

Quattro cuccioli di cane da pastore maremmano sono stati trovati morti avvelenati insieme ad un quinto ancora in vita ad Acireale da agenti della Polizia municipale.Lo rende noto la locale sezione del...

Quattro cuccioli di cane da pastore maremmano sono stati trovati morti avvelenati insieme ad un quinto ancora in vita ad Acireale da agenti della Polizia municipale.

Lo rende noto la locale sezione del Partito animalista italiano, che ha annunciato la presentazione in Procura di una denuncia contro ignoti.

Il ritrovamento in un terreno incolto in via Giuseppe Seminara, nella frazione di Aci Platani, a poca distanza dal luogo dove qualche mese fa altri cuccioli erano stati uccisi a bastonate. A trovarli dopo una segnalazione è stata l'Ispettore Grazia Catania dell'Ufficio diritti animali della Polizia Municipale. Il cucciolo scampato all'avvelenamento è stato affidato alle cure dell'Enpa.

"Ad Acireale - afferma il dirigente regionale del Partito Animalista Italiano Patrick Battipaglia - non c'è pace per gli animali. Ancora oggi piangiamo la barbara uccisione dei cuccioli uccisi a bastonate che ci tocca commentare un altro efferato crimine contro delle povere creature indifese.

L'uccisione di animali costituisce un'ipotesi di reato sanzionata anche con la reclusione". "Siamo pronti a collaborare con le forze dell'ordine - aggiunge Battipaglia - per riuscire a dare un volto al responsabile di questo massacro. Invitiamo gli abitanti della zona ad aiutarci nella ricerca del responsabile. La segnalazione può essere anche anonima".