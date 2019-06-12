ACIREALE, RAPINE IN CINQUE SUPERMARKET E POSSESSO DI ARMI: TRE ARRESTI

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa in data 08.06.2019 dal GIP presso il Tribunale di Catania, nei confronti...

PIRRUCCIO Salvatore nato ad Acireale il 06/06/1990;

LEOTTA Giuseppe, nato a d Acireale il 25/09/1992

BRANCATO Orazio, nato ad Acireale il 30/09/1996.

I destinatari della misura cautelare sono ritenuti responsabili di ben cinque rapine ai danni di supermercati nel centro acese, di furto di autovetture e possesso di armi – fatti commessi nel settembre 2018.

L’emissione dei provvedimenti sopracitati, è il frutto di un’articolata attività di indagine svolta dalla Sezione Investigativa del Commissariato di Acireale che attraverso la ricostruzione delle singole dinamiche, che mostravano tutte evidenti similarità sia esecutive sia sotto l’aspetto dei mezzi utilizzati, oltre alle caratteristiche fisico somatiche degli autori, travisati da passamontagna.

L’elemento fondante per l’individuazione del terzetto è stato l’analisi delle immagini tratte dai sistemi di video sorveglianza nei luoghi interessati dalle attività delittuose, che hanno permesso di individuare l’autovettura di proprietà di uno dei rapinatori, con la quale effettuavano, prima di ogni rapina, un preventivo sopralluogo.