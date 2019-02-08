ACIREALE, RICONSEGNATO ALLA CITTÀ IL CAMPO BASE POST TERREMOTO

A 44 giorni dal sisma di Santo Stefano, nel pomeriggio di oggi, il Comandante Provinciale di Catania, ing. Giuseppe Verme, ed il Comandante del Campo Base di Acireale, ing. Giuseppe Merendino, hanno r...

A 44 giorni dal sisma di Santo Stefano, nel pomeriggio di oggi, il Comandante Provinciale di Catania, ing. Giuseppe Verme, ed il Comandante del Campo Base di Acireale, ing. Giuseppe Merendino, hanno riconsegnato al Sindaco di Acireale il piazzale che ha ospitato mediamente circa 250 uomini al giorno, in una prima fase dei soccorsi, e circa 150 in quelle successive, dopo la metà di gennaio, con tutta la logistica necessaria costituita da moduli container e sistemi di tende.

Una stretta di mano ha suggellato un proficuo rapporto di collaborazione tra due istituzioni, il Comune di Acireale ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha ricevuto apprezzamenti dall’intera cittadinanza.

Immediatamente, i giovani acesi, si sono riappropriati delle attrezzature rimontare e dei campi sportivi ripristinati, quindi, pronti per essere nuovamente utilizzati.