ACIREALE. RUBANO UNA BORSA IN UNA RIVENDITA DI TABACCHI, DENUNCIATA UNA COPPIA

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Catania, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli particolarmente fastidiosi per la popolazione come scippi e furti, i Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato una coppia di catanesi, lui di 40 anni e lei di 29, per il reato di furto con destrezza, identificandoli come gli stessi individui già segnalati dai colleghi delle Stazioni di Catania Ognina e Belpasso.

In particolare, la vicenda trae origine dalla denuncia presentata da una coppia di coniugi, gestori di una tabaccheria di Corso Umberto. Questi, infatti, in caserma hanno raccontato, ai militari dell’Arma di Acireale, che un uomo e una donna si erano presentati nel loro negozio con l’apparente intenzione di riscuotere una vincita con un biglietto “gratta e vinci”.

Le due vittime, hanno infatti spiegato che la donna, di 29 anni, aveva iniziato a intrattenere entrambi i titolari con una conversazione, distraendoli abilmente per circa venti minuti.

Nel frattempo, l’uomo, di 40 anni, approfittato della situazione, si aggirava indisturbato all’interno della tabaccheria.

Quest’ultimo, avendo notato la borsa della moglie del titolare, incustodita su un bancone vicino, ne ha approfittato per afferrarla senza essere visto. Commesso il furto, quindi, la coppia è uscita dal negozio con la scusa di dover risolvere altre commissioni.

I due coniugi, lui 64enne e lei 66enne, si sono accorti soltanto dopo qualche ora di essere stati derubati, constatando l’ammanco della borsa al cui interno era contenuta la somma dell’intero incasso dell’attività commerciale di circa 2mila euro, nonché una carta bancomat che era stata utilizzata dai malviventi per un prelievo di ulteriori 250,00 euro, effettuato a Catania presso un ATM di viale Ruggero di Lauria.

Ricevuta la denuncia e raccolti tutti gli elementi necessari, i Carabinieri di Acireale hanno pertanto, avviato le indagini, procedendo immediatamente ad effettuare ogni tipo di accertamento per identificare ed assicurare alla giustizia i due malviventi.

Come prima mossa, gli investigatori, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’ATM dove i due avevano effettuato il prelievo, esaminando attentamente i filmati per individuare particolari utili alla loro identificazione.

Oltre ai video, i militari dell’Arma hanno raccolto testimonianze e dichiarazioni dalle vittime e da tutte quelle persone che potevano fornire utili informazioni.

Le immagini e gli elementi raccolti, poi, sono state confrontate con quelle già in possesso dai reparti che avevano identificato i due ladri nei precedenti episodi. L’analisi di tutti i dati in loro possesso ha consentito di documentare la perfetta compatibilità degli episodi offrendo riscontri chiari e inconfutabili sulla loro responsabilità.

Questa attività investigativa, condotta con rapidità e precisione, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione tra i reparti dell’Arma della provincia etnea, che ha permesso di confermare il coinvolgimento della coppia in altri furti simili.

In tale quadro, i Carabinieri raccomandano di comunicare eventuali analoghi episodi che, ancor più, potrebbero porre i due malviventi di fronte alle loro responsabilità.