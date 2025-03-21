ACIREALE, SCOPERTO NEGOZIO DI OTTICA ABUSIVO IN UN APPARTAMENTO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto all’abusivismo commerciale hanno individuato un’...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto all’abusivismo commerciale hanno individuato un’attività di ottica esercitata senza alcuna autorizzazione all’interno di un appartamento destinato a civile abitazione.

Le attività, condotte dai finanzieri della Compagnia di Acireale, hanno permesso di accertare che il titolare dell’impresa commerciale, pur essendo iscritto nell’apposito “Registro Speciale degli esercenti l’attività di ottico” e lavorando come dipendente presso un ingrosso del settore, il sabato esercitava comunque un’attività parallela in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. I locali utilizzati per l’attività abusiva erano stati trasformati in laboratorio e punto vendita di dispositivi ottici (quali occhiali e lenti), senza che gli stessi risultassero registrati presso gli enti competenti e autorizzati per l’esercizio di attività commerciali in ambito sanitario.

In fase di accesso i militari hanno accertato che l’esercente non era proprietario dell’immobile, riscontrando l’assenza di un contratto di affitto o di qualsiasi altro titolo di occupazione, acclarando altresì il pagamento “in nero” del canone di locazione.

L’attività commerciale era totalmente sconosciuta al fisco in quanto il titolare non era intestatario di apposita partita Iva per l’esercizio dell’attività di ottico e le operazioni di vendita venivano effettuate senza l’emissione di alcun documento fiscale. Tali condotte, che configurano gravi violazioni delle norme fiscali e amministrative, sono aggravate dalla tipologia dell’attività commerciale svolta, regolamentata da stringenti disposizioni volte a tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.

Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato ulteriori irregolarità, tra cui la mancata registrazione della licenza professionale presso il Comune competente e l’omessa comunicazione di avvio attività commerciale agli enti preposti. La merce in vendita era priva delle necessarie garanzie di conformità agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa.

A seguito dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato i beni destinati alla vendita, tra cui montature e lenti per occhiali da vista, nonché le attrezzature utilizzate e sono state contestate violazioni sia all’esercente, per aver avviato l’attività commerciale di vendita di prodotti ottici, sia al proprietario dell’immobile per i redditi derivanti dalla locazione e per la mancata comunicazione della cessione di fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e all’evasione fiscale condotte dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelare i consumatori dal rischio di acquisire prodotti non conformi agli standard di qualità e sicurezza, e assicurare il corretto funzionamento del mercato. La regolarità fiscale e amministrativa rappresenta un elemento essenziale per la tutela della concorrenza leale e per la salvaguardia degli operatori economici che operano in modo conforme alla legge e in piena trasparenza.