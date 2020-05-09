ACIREALE: SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA. DUE LE PERSONE DENUNCIATE
I Carabinieri della Stazione di Acireale, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia e dal Nucleo Operativo Ecologico di Catania, hanno denunciato un 33enne di Aci Catena e un 52enne di Acireale, poiché i due, in qualità di legali rappresentanti di una società specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata nella frazione Piano d’Api di Acireale in via Barbagallo, operavano senza le autorizzazioni previste dalla legge.
Nello specifico, i militari, oltre ad accertare come l'attività fosse svolta su un'estensione territoriale non autorizzata, pari a circa 4.500 mq di terreno battuto non impermeabilizzato, sul quale venivano scaricate anche le acque reflue industriali, hanno rilevato la realizzazione di diverse opere edilizie abusive.
L’intera area è stata sottoposta a sequestro.