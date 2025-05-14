ACIREALE, SEQUESTRATI 27 ARTIFICI PIROTECNICI NELLO STADIO PRIMA DELLA PARTITA PLAY OUT

La Polizia di Stato ha trovato e sequestrato una trentina di artifizi pirotecnici di varia tipologia, nascosti all’interno dell’impianto sportivo “Aci e Galatea” di Acireale, nell’ambito dei consueti...

La Polizia di Stato ha trovato e sequestrato una trentina di artifizi pirotecnici di varia tipologia, nascosti all’interno dell’impianto sportivo “Aci e Galatea” di Acireale, nell’ambito dei consueti servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione degli incontri di calcio.

Nello specifico, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno trovato il materiale pirotecnico prima dell’incontro di calcio Acireale – Città Sant’Agata, partita decisiva per i play out del girone I del campionato di serie D.

Durante le minuziose attività preliminari di ispezione e bonifica dell’impianto, previste anche nel caso di manifestazioni sportive, i poliziotti del locale Commissariato hanno trovato 27 artifizi, in gran parte di fabbricazione artigianale, privi di omologazione e marcatura CE, tutti prontamente recuperati in assoluta sicurezza, poco prima dell’ingresso dei tifosi negli spalti dello stadio e dei giocatori in campo.

In questo modo, il materiale è stato sottratto agli ignoti tifosi che, dopo averli introdotti nello stadio, avrebbero potuto usarli impropriamente in un contesto di rilevante partecipazione pubblica, vista anche la risonanza e l’importanza della partita decisiva per le sorti sportive delle due compagini.

L’intervento dei poliziotti ha scongiurato un serio e concreto rischio per l’incolumità pubblica, sia degli spettatori sia dei soggetti impegnati, a vario titolo, nell’evento calcistico (giocatori, steward, addetti e dirigenti delle squadre e Forze dell’Ordine).

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro, è stata disposta la distruzione degli artifizi pirotecnici ritrovati dai poliziotti del Commissariato acese che hanno provveduto a consegnarli agli specialisti del Nucleo Artificieri della Questura di Catania.