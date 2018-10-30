ACIREALE: TENTA DI ACQUISTARE UNO SMARTPHONE CON BANCONOTE FALSE

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Acireale, lo scorso 26 ottobre, ha denunciato in stat...

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Acireale, lo scorso 26 ottobre, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania, il pregiudicato P. L., di anni 23, nella flagranza di reato di truffa e spendita di banconote false ai danni di un privato cittadino.

L’immediata ricostruzione dei fatti, consentiva di accertare che il giovane pregiudicato, attraverso un noto sito internet, aveva contattato un inserzionista di uno smartphone di ultima generazione, fissando con lo stesso un appuntamento per il tardo pomeriggio dello stesso giorno presso il parcheggio del “Mac Donald” di Acireale.

Nel luogo prefissato, il P. L. definiva l’acquisto versando la somma concordata di euro 600, in 12 banconote da euro 50, ottenendo in cambio l’apparecchio telefonico. La vittima, tuttavia, si accorgeva dopo pochi istanti della falsità delle banconote, tentando di bloccare il giovane nel frattempo allontanatosi a bordo di un’utilitaria a noleggio, in direzione di una delle due uscite del parcheggio.

L’immediato intervento di un equipaggio del predetto Commissariato di Acireale, attirato dal trambusto creatosi, permetteva di bloccare in tempo la fuga del malfattore e recuperare lo smartphone fraudolentemente acquistato.

Il P. L., veniva condotto presso gli Uffici di Polizia per essere deferito all’A.G. competente nella flagranza di reato.

L’uomo, peraltro, annovera già precedenti di Polizia per lesioni personali.

In sede di denuncia, alla vittima veniva restituito l’apparecchio telefonico, mentre le banconote false sono state sequestrate e poste a disposizione del Magistrato inquirente.