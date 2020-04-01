ACIREALE: TENTA DI SFONDARE LA VETRINA DI UN NEGOZIO: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un cittadino rumeno di 21 anni per danneggiamento.I militari, intorno alle 02:00 di stanotte, avevano ricevuto sul NUE 112 una richiesta d’int...

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un cittadino rumeno di 21 anni per danneggiamento.

I militari, intorno alle 02:00 di stanotte, avevano ricevuto sul NUE 112 una richiesta d’intervento dai residenti in Corso Sicilia poiché svegliati da strani rumori provenienti dalla strada.

La pattuglia è prontamente intervenuta e, effettivamente, ha sorpreso l’uomo mentre cercava d’infrangere la vetrina di un negozio d’abbigliamento.

Immediatamente bloccato l’uomo, alterato anche dall’assunzione di sostanze alcoliche, si è giustificato con i militari adducendo di aver agito in preda all’ira dopo un litigio avuto con la propria fidanzata.

Nello specifico i militari hanno verificato che lo scalmanato aveva lesionato la soglia d’ingresso del negozio, divellendone un grosso frammento con il quale ha tentato di sfondare la vetrata blindata e che l’uomo, in particolare, era già gravato da precedenti per furto e droga.