ACIREALE: VASTO INCENDIO QUESTA NOTTE IN UN AUTOSALONE
La scorsa notte, poco dopo le 2,00, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un autosalone in Viale Cristoforo Colombo ad Acireale (CT).
Le fiamme, verosimilmente per cause elettriche, si sono sviluppate nella zona interna adibita ad uffici ed esposizione.
A supporto della squadra di Acireale, interveniva anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto ed un'autobotte dalla Sede Centrale.
I vigili del fuoco intervenuti, dopo aver circoscritto l'incendio, si occupavano di mettere in sicurezza gli autoveicoli non ancora coinvolti dalle fiamme, sia nella parte espositiva interna che nell'area espositiva esterna.