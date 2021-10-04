ACOSET: CONCLUSO UN IMPORTANTE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL TERRITORIO DI PALAZZOLO

Acoset S.p.A., l’azienda che gestisce il servizio idrico in 20 comuni della provincia di Catania, ha appena concluso un importante intervento di riparazione sul territorio di Palazzolo - frazione del...

Acoset S.p.A., l’azienda che gestisce il servizio idrico in 20 comuni della provincia di Catania, ha appena concluso un importante intervento di riparazione sul territorio di Palazzolo - frazione del comune di Belpasso.

L’azienda sta procedendo nell’affrontare tutti i punti programmatici stilati dai vertici, a seguito di diverse interlocuzioni e incontri avvenuti con gli utenti della zona, finalizzati alla risoluzione dei problemi lamentati nella frazione.

Le indagini approfondite di questi giorni hanno permesso di accertare e riparare una importante perdita causata dalla rottura di una conduttura portante la quale attraversa un fondo privato, e che era stata di difficile individuazione superficiale a seguito della presenza di vegetazione incolta e sterpaglie.

La volontà di Acoset è quella di programmare altre bonifiche sui terreni interessati dal passaggio delle condutture idriche per facilitarne l’attività di ispezione e monitoraggio.