ADDIO A CARMELO COSTA, IL PROMOTER CHE HA PORTATO LA GRANDE MUSICA IN SICILIA

Si è spento dopo alcuni giorni di agonia il manager della musica dal vivo Carmelo Costa. Il catanese, storico organizzatore di concerti in Sicilia, si trovava a Messina per motivi di lavoro quando è stato colto da un malore.

A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi sono stati alcuni amici con cui aveva un appuntamento. Ritrovato in fin di vita nella stanza dell'hotel dove alloggiava, è stato immediatamente trasportato d'urgenza al Policlinico di Messina, dove è rimasto ricoverato in rianimazione per alcuni giorni, lottando fra la vita e la morte, prima del tragico epilogo.

Costa, 72 anni, lascia un'eredità inestimabile nel panorama musicale siciliano. Con oltre 50 anni di carriera, ha organizzato più di 5.500 spettacoli, portando in Sicilia alcune delle più grandi star della musica italiana e internazionale. Tra gli eventi più attesi della prossima estate, a Messina, c'erano i concerti di Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Marco Mengoni, tutti previsti allo stadio "Franco Scoglio" sotto la sua supervisione.

"Il mondo dello spettacolo perde un protagonista indiscusso, uno dei promoter italiani più preparati e visionari. La sua passione e il suo talento hanno reso possibile l'arrivo in Sicilia di grandi star internazionali come Bob Dylan, Sting, Peter Gabriel e tanti altri. Carmelo ha dedicato la sua vita alla musica e agli artisti, con una professionalità rara e una visione che ha lasciato un segno indelebile. Stava preparando i festeggiamenti per i suoi 50 anni di carriera, un traguardo che racconta la sua immensa dedizione. Ci mancherai, Carmelo. Ti porteremo sempre con noi, nel ricordo di tutto ciò che ci hai insegnato", ha scritto in un post Giuseppe Rapisarda Management.

Anche Antonio Barone ha voluto ricordarlo con parole toccanti: "Se avete assistito ai concerti dei più grandi artisti nazionali e internazionali finalmente in Sicilia senza doversi sparare km e km, se siete stati ai più importanti eventi nei nostri meravigliosi teatri antichi, lo dobbiamo a lui, al grande Carmelo Costa. Fai buon viaggio."

Il suo lavoro ha reso la Sicilia un punto di riferimento per la musica dal vivo, trasformando piazze, stadi e teatri in palcoscenici di eventi indimenticabili. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel settore dello spettacolo, ma anche nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui.

Addio, Carmelo. La tua musica continuerà a risuonare nei cuori di tutti noi.