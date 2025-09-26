Addio a Christian, la voce romantica della musica italiana: si è spento a 82 anni

Si è spento all’età di 82 anni Christian, all'anagrafe Gaetano Cristiano Rossi, il cantante che con brani come Cara e Daniela ha fatto sognare generazioni di italiani. Ricoverato da tempo al Policlini...

Si è spento all’età di 82 anni Christian, all'anagrafe Gaetano Cristiano Rossi, il cantante che con brani come Cara e Daniela ha fatto sognare generazioni di italiani. Ricoverato da tempo al Policlinico di Milano, l’artista è morto oggi lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano.

Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian aveva conquistato il pubblico con la sua voce calda e vellutata, tanto da essere soprannominato negli anni Ottanta "la risposta italiana a Julio Iglesias". In quel periodo d’oro, la sua popolarità raggiunse l’apice, con milioni di dischi venduti e presenze fisse nei principali programmi televisivi dell’epoca.

La sua carriera, iniziata negli anni ’70, è stata lunga e costellata di successi. Con oltre 30 milioni di dischi venduti, Christian è rimasto uno dei simboli della musica leggera italiana, interprete di canzoni d'amore che ancora oggi vengono ricordate con affetto dai fan di tutte le età.

Molto noto anche per la sua vita privata, Christian fu legato sentimentalmente per molti anni a Dora Moroni, storica valletta di Corrado. I due si sposarono nel 1986 e qualche anno più tardi nacque il loro unico figlio, Alfredo. La coppia si separò nel 1997, ma il loro legame rimase una delle storie d'amore più chiacchierate dello spettacolo italiano di quegli anni.

Con la scomparsa di Christian, la musica italiana perde una delle sue voci più rappresentative. Un interprete che ha saputo raccontare l’amore con delicatezza, passione e stile, lasciando un segno indelebile nel cuore del suo pubblico.

"Cara, ti amo ancora…" – il verso forse più celebre del suo repertorio – oggi suona come un saluto struggente a un artista che ha saputo emozionare, e che continuerà a vivere nei ricordi e nelle note delle sue canzoni.