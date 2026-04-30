ADDIO A FRANCO BOTTO, VOLTO STORICO DEL “TONNO INSUPERABILE”: AVEVA 88 ANNI

L’Italia perde uno dei volti più iconici della pubblicità televisiva. È scomparso all’età di 88 anni Franco Botto, noto al grande pubblico come protagonista degli spot del “Tonno Insuperabile” e del celebre slogan “170 grammi di bontà in olio d’oliva”.

Pur non essendo un attore professionista, Botto era riuscito a entrare nel cuore degli italiani grazie a un’immagine semplice ma inconfondibile: cappello di lana, pipa e un volto rassicurante che, a partire dal 1981, è diventato simbolo di un’epoca della televisione.

Nella vita lavorativa, Franco Botto era un tecnico: ricopriva infatti il ruolo di responsabile presso Fincantieri nello stabilimento di Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante. Parallelamente, aveva anche avuto un impegno nella vita pubblica locale, ricoprendo il ruolo di assessore comunale a Moneglia, paese del Levante ligure dove era molto conosciuto e stimato.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal figlio Mattia, consigliere comunale di maggioranza, attraverso un messaggio sui social che ha subito raccolto numerosi attestati di affetto e cordoglio.

I funerali si terranno proprio a Moneglia: il rosario è previsto per mercoledì 29 aprile alle ore 19, mentre la cerimonia funebre sarà celebrata il giorno successivo, giovedì 30 aprile alle ore 10, nella chiesa di Santa Croce.

Una figura semplice, diventata simbolo di un’Italia che oggi lo saluta con affetto.