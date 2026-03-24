🔴 ADDIO A GINO PAOLI, LEGGENDA DELLA MUSICA ITALIANA: AVEVA 91 ANNI

L’Italia perde una delle sue voci più profonde e riconoscibili. È morto , tra i più grandi protagonisti della musica italiana e padre della storica “scuola genovese”. Aveva 91 anni.

Nato a nel 1934, ma legato indissolubilmente a , Paoli ha segnato intere generazioni con la sua voce e la sua scrittura, dando forma a canzoni entrate nella storia.

🎶 I capolavori senza tempo

Tra i suoi brani più celebri ci sono , portato al successo da , e , dedicata a , con cui ebbe un lungo legame artistico e sentimentale.

Autore raffinato, ha raccontato l’amore in modo diretto, intenso e malinconico, mescolando poesia e musica popolare.

📀 Dalla scuola genovese al successo nazionale

Considerato uno dei padri della “scuola genovese”, ha condiviso un’epoca straordinaria con artisti come , , e .

Il primo grande successo arriva proprio con Il cielo in una stanza, che resta in classifica per mesi e consacra Paoli tra i grandi cantautori italiani.

❤️ Vita privata e momenti difficili

La sua vita è stata segnata anche da vicende personali intense. Negli anni Sessanta la relazione con e, successivamente, quella con l’attrice , fecero molto discutere.

Nel 1963 il cantautore tentò il suicidio, un episodio drammatico che segnò profondamente la sua esistenza.

🔙 Il ritorno e gli ultimi anni

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Paoli torna protagonista negli anni ’80 con Una lunga storia d’amore. Nel 1991 vince il Festivalbar con Quattro amici e continua a esibirsi fino agli ultimi anni, chiudendo la carriera nel 2019.

🏛️ L’impegno politico

Nel 1987 fu eletto deputato, portando la sua visione culturale e civile anche in Parlamento, pur mantenendo sempre un approccio indipendente.

🕯️ Un pezzo di storia che se ne va

Con la morte di Gino Paoli scompare una colonna della musica italiana, capace di raccontare emozioni universali con semplicità e profondità.

Le sue canzoni continueranno a vivere, attraversando il tempo e le generazioni.