ADDIO A MAGGIE SMITH: L'ICONICA ATTRICE DI HARRY POTTER E DOWNTON ABBEY CI LASCIA A 89 ANNI

L'attrice britannica premio Oscar Maggie Smith, leggenda del teatro e dello schermo per più di settant'anni, è morta oggi in ospedale a Londra a 89 anni.

Lo hanno annunciato i suoi figli.

"È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È morta pacificamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre", hanno dichiarato Chris Larkin e Toby Stephens in un comunicato.

L'attrice, nota per la saga cinematografica di Harry Potter e la serie Downton Abbey e per tante commedie, ha vinto due Oscar nel corso della sua carriera: per La strana voglia di Jean nel 1970 e per California Suite nel 1979.

Ha ricevuto altre quattro nomination e otto premi Bafta. È stata candidata all'Oscar per Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001). Ha interpretato la professoressa Minerva McGonagall nella serie di Harry Potter (2001-2011). Ha recitato anche in Assassinio sul Nilo (1978), Hook - Capitan Uncino (1991), Sister Act - La sorellastra (1992), Il giardino segreto (1993), Marigold Hotel - Il miglior hotel esotico (2012), Quartet - Quartetto (2012) e The Lady in the Van - La signora del furgone (2015). (ANSA-AFP).