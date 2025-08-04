Addio a Nino Azzarello: Belpasso saluta il suo storico orologiaio

BELPASSO – La comunità di Belpasso perde una delle sue figure più care e riconoscibili: è venuto a mancare Nino Azzarello, storico orologiaio del centro cittadino. Un uomo che, con il suo lavoro, ha a...

BELPASSO – La comunità di Belpasso perde una delle sue figure più care e riconoscibili: è venuto a mancare Nino Azzarello, storico orologiaio del centro cittadino. Un uomo che, con il suo lavoro, ha accompagnato per decenni la vita del paese, scandendo il tempo con sapienza, dedizione e umanità.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa suscitando profonda commozione tra i cittadini. Anche il sindaco di Belpasso ha voluto dedicargli un pensiero personale, attraverso un post sui social che ha raccolto numerosi messaggi di cordoglio.

“L’ho sempre considerato un lavoro affascinante, quello dell’orologiaio”, ha scritto il primo cittadino. “Da lui non lasciavi un orologio da riparare e andavi via. Da lui c’era una pausa per parlare, per pensare, per confrontarsi.”

Nino Azzarello non era solo un artigiano, ma un custode di memoria e tempo. La sua bottega, nel cuore del paese, era un punto di riferimento dove si respirava un’atmosfera d’altri tempi. Un luogo in cui l’orologio non era solo un oggetto da riparare, ma una piccola opera d’arte, un pezzo di storia da preservare.

“Diventare orologiaio non significa solo imparare un mestiere, ma abbracciare una vocazione”, ha aggiunto il sindaco. “Una mano ferma e un occhio per i dettagli sono essenziali, così come la passione per la storia dietro ogni orologio e per la bellezza che può essere creata dai metalli e dai movimenti.”

Chiunque sia entrato nella sua bottega lo ricorda per la sua gentilezza, la sua discrezione, e quella capacità rara di ascoltare, con calma e attenzione. Non era solo un mestiere, quello di Nino: era un modo di vivere e di essere.

“Un saluto Nino Azzarello, mancherai alla comunità.”

I funerali di Nino Azzarello si terranno oggi , lunedì 4 agosto, alle ore 16:30 nella chiesa Cristo Re di Belpasso.