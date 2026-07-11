L'artista, simbolo della musica italiana, si è spento all'età di 87 anni lasciando un patrimonio di successi indimenticabili.

Addio a Peppino Di Capri: si è spento a 87 anni il re di "Champagne"L'Italia della musica dice addio a Peppino Di Capri. Il celebre cantante e pianista, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è morto oggi all'età di 87 anni nella sua amata Capri, dove viveva da tempo. Secondo le prime informazioni, si è spento dopo una lunga malattia.Con lui scompare uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Nato il 27 luglio 1939, Peppino Di Capri ha attraversato oltre sessant'anni di carriera, regalando al pubblico brani entrati nella storia della canzone italiana come "Champagne", "Roberta", "Nun è peccato" e "St. Tropez Twist".Nel corso della sua carriera ha partecipato ben quindici volte al Festival di Sanremo, conquistando due vittorie e ricevendo nel 2023 il prestigioso Premio alla Carriera. La sua eleganza, il suo stile inconfondibile e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, rendendolo un simbolo della musica italiana nel mondo.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra artisti, istituzioni e migliaia di fan che in queste ore stanno ricordando sui social un interprete capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica italiana.Con Peppino Di Capri se ne va una delle ultime grandi icone della canzone del Novecento, ma il suo repertorio continuerà a vivere attraverso melodie che hanno emozionato milioni di persone.