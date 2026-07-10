🔴🔴 ULTIM'ORA. Camion in fiamme sull'A19: traffico rallentato in direzione Catania

Camion in fiamme sull'A19: traffico rallentato in direzione Catania

AGGIORNAMENTO

Emergono nuovi dettagli sull'incendio avvenuto lungo l'A19 Palermo-Catania. Il mezzo coinvolto è un autotreno carico di grano, andato a fuoco nei pressi dello svincolo di Mulinello, nel territorio di Enna. Per consentire le operazioni di spegnimento, la carreggiata in direzione Catania è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il Corpo Forestale e il personale Anas. Nella stessa zona è in corso anche un vasto incendio di vegetazione.

Momenti di apprensione sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dove un camion è stato interessato da un incendio.

Secondo le segnalazioni giunte alla redazione, l'episodio si è verificato prima di Agira, dopo il bivio Mulinello, in direzione Catania.

Dalle immagini inviate dai lettori si vede un'alta colonna di fumo che invade parte della carreggiata, con inevitabili disagi alla circolazione e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio né se vi siano persone coinvolte. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza nel tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti.