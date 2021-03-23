ADDIO A STEFANIA SBERNA, LA VOCE DEL CALCIO CATANIA

Tragedia nel mondo del pallone. Addio alla storia speaker del Calcio Catania Stefania Sberna.Era la “voce” del Calcio Catania. Era quell'urlo caldo e profondo che squarciava i cuori dei tifosi e che a...

Tragedia nel mondo del pallone. Addio alla storia speaker del Calcio Catania Stefania Sberna.

Era la “voce” del Calcio Catania. Era quell'urlo caldo e profondo che squarciava i cuori dei tifosi e che accendeva di passione del Cibali. Stefania Sberna ci ha lasciati quest’oggi. Ci ha lasciati dopo aver accompagnato per quasi 25 anni imprese e momenti difficili dei colori rosso azzurri.

Stefania era una giornalista pubblicista e storica speaker del Massimino e innamorata della sua città e della sua gente.

Lascia il marito e due figlie. Era malata da tempo e da qualche settimana, per le sue condizioni di salute, non si recava più allo stadio.

Adesso restano i ricordi legati alle tante emozioni che solo il calcio e solo una passione smisurata e immensa possono regalare.

Ciao Stefania.