Addio a Tony Dallara, il cantante di “Come prima” e “Romantica”

È morto all’età di 89 anni Tony Dallara, uno dei protagonisti assoluti della musica italiana del dopoguerra. La scomparsa del cantante, il cui vero nome era Antonio Lardera, è stata confermata dagli ambienti musicali, suscitando profonda commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Dallara è stato uno dei cosiddetti “urlatori”, artisti che tra gli anni Cinquanta e Sessanta rivoluzionarono il modo di interpretare la canzone italiana, portando una carica emotiva e vocale inedita per l’epoca. Un’impronta che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra musica leggera.

Tra i suoi brani più celebri figurano “Come prima”, “Ti dirò”, “Bambina, bambina” e soprattutto “Romantica”, canzone con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1960, consacrandosi definitivamente presso il grande pubblico.

Un messaggio semplice ma carico di affetto è arrivato anche dal Nuovo Imaie, che lo ha ricordato con un post sui social:

«Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo».

Nato a Campobasso il 30 giugno 1936, Tony Dallara era milanese d’adozione, città nella quale aveva costruito gran parte della sua carriera artistica e della sua vita. Con la sua voce potente e inconfondibile ha accompagnato intere generazioni, lasciando un’eredità musicale che continua a vivere nella memoria collettiva.

La sua scomparsa chiude un capitolo importante della canzone italiana, ma il suo nome resterà per sempre legato a una stagione irripetibile della nostra cultura musicale. 🎶