ADDIO A VALENTINA TOMADA, L'ATTRICE DI 'CENTOVETRINE', 'DON MATTEO' E 'IL PARADISO DELLE SIGNORE': MORTA A 55 ANNI DOPO UNA LUNGA BATTAGLIA CONTRO LA MALATTIA

E' morta dopo una lunga malattia, l'attrice Valentina Tomada.Aveva 55 anni.È stata interprete di diverse fiction tra cui Centovetrine, Il paradiso delle signore, Provaci ancora Prof, Don Matteo, Incan...

E' morta dopo una lunga malattia, l'attrice Valentina Tomada.

Aveva 55 anni.

È stata interprete di diverse fiction tra cui Centovetrine, Il paradiso delle signore, Provaci ancora Prof, Don Matteo, Incantesimo.

A dare la notizia sui social la sorella Andreina: "La morte di una sorella è la morte di una parte di sè. Mi hai lasciato menomata, sorella mia, con un vuoto che si può riempire solo di dolore, e che nessuna parola può descrivere.

Cose da fare, si voglia o non si voglia, e cose da dire, la morte è anche questo, e come si potrebbe spiegare cosa e quanto la morte ci ha portato via? Bellezza, allegria, intelligenza, talento, fantasia, progetti… sono solo una piccola parte… Valentina non posso ancora credere che tu non ci sia più", scrive la donna.

A ricordare l'artista anche la collega Emanuela Grimalda: "Non è possibile Valentina! T

utto quello che avremmo potuto e non sarà", si legge nel post.