Addio ad Angelo Attaguile: morto a 78 anni il politico ed ex presidente del Calcio Catania

Lutto nel mondo della politica e dello sport siciliano. Angelo Attaguile, esponente politico e dirigente sportivo legato al calcio catanese, è morto all’età di 78 anni.Nato a Grammichele nel 1947, Att...

Lutto nel mondo della politica e dello sport siciliano. Angelo Attaguile, esponente politico e dirigente sportivo legato al calcio catanese, è morto all’età di 78 anni.

Nato a Grammichele nel 1947, Attaguile ha attraversato diversi decenni di vita pubblica tra impegno istituzionale e attività sportiva, lasciando un segno sia nel panorama politico nazionale che nella storia del Calcio Catania.

La carriera politica tra Parlamento e Lega

Figlio di Gioacchino Attaguile, senatore della Democrazia Cristiana, Angelo Attaguile ha seguito un percorso politico articolato. Nel 2013 viene eletto deputato, risultando eletto in Campania nelle liste del Popolo della Libertà.

Durante la legislatura passa successivamente alla Lega Nord, entrando a far parte del gruppo parlamentare e della Commissione Antimafia. Nel 2015 assume il ruolo di segretario nazionale di “Noi con Salvini” per le regioni del Sud.

Negli anni successivi tenta nuove candidature senza successo: prima alle elezioni politiche del 2018 per il Senato e poi alle europee del 2019.

Il legame con il calcio: fu presidente del Catania

Parallelamente alla politica, Attaguile è stato anche una figura di rilievo nel calcio siciliano. Tra il 1987 e il 1990 è stato presidente del Calcio Catania, subentrando ad Angelo Massimino, in una fase particolarmente delicata per la società.

Negli anni Ottanta, inoltre, aveva ricoperto il ruolo di presidente dell’Aquila Grammichele, impegnata nel campionato di Promozione.

Il cordoglio della Democrazia Cristiana etnea

Alla notizia della scomparsa è arrivato anche un messaggio ufficiale della Democrazia Cristiana etnea. In una nota, il segretario Piero Lipera ha espresso il cordoglio del partito alla famiglia Attaguile, ricordando il suo passato politico nelle fila democristiane e il ruolo svolto nel mondo sportivo.

La Dc di Catania ha sottolineato in particolare l’impegno di Attaguile durante la sua presidenza del Catania Calcio, evidenziando come intervenne in un momento difficile, quando la società rischiava il fallimento.

La morte di Angelo Attaguile rappresenta una perdita significativa per chi lo ha conosciuto sia nell’ambito istituzionale che in quello sportivo, soprattutto nella realtà catanese.