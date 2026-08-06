Addio al piccolo Nicolò, il tifoso che aveva conquistato il cuore del Catania: la squadra lo saluta con un minuto di silenzio

CATANIA – Il mondo rossazzurro è in lutto. Una notizia che ha profondamente colpito tifosi, calciatori e società: è venuto a mancare il piccolo Nicolò, giovanissimo sostenitore del Catania che, con il suo sorriso e il suo amore incondizionato per questi colori, era riuscito a conquistare il cuore di un'intera comunità.

Nicolò viveva il Catania con la passione autentica che solo un bambino sa trasmettere. Dalla Curva Nord seguiva con entusiasmo ogni partita, sostenendo la squadra con una gioia contagiosa che lo aveva reso un volto conosciuto e amato da tanti tifosi.

Nella scorsa stagione aveva realizzato uno dei suoi sogni più grandi: incontrare i suoi beniamini. Tutto era nato dal bellissimo gesto del calciatore Gabriel Lunetta, che gli aveva regalato una maglia rossazzurra. Da quel momento Nicolò aveva avuto l'opportunità di conoscere da vicino la squadra, vivendo una giornata indimenticabile che sarebbe rimasta impressa nella memoria di tutti i presenti.

Con la sua spontaneità aveva conquistato immediatamente calciatori e staff. In quell'occasione aveva anche reso celebre una simpatica esultanza, il gesto del "cannocchiale", diventato il suo modo speciale e inconfondibile di festeggiare il Catania. Un'immagine che oggi assume un significato ancora più profondo e che resterà uno dei ricordi più belli lasciati dal piccolo tifoso rossazzurro.

Ieri, intanto, anche il Catania Calcio, durante il ritiro precampionato, ha voluto rendere omaggio a Nicolò. Prima dell'inizio dell'allenamento, squadra, staff tecnico e dirigenti si sono raccolti in un commosso minuto di silenzio, ricordando il piccolo tifoso e stringendosi idealmente attorno alla sua famiglia. Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia il legame speciale che Nicolò aveva saputo creare con tutto l'ambiente rossazzurro.

La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa non soltanto per la famiglia e per gli amici, ma anche per tutto il popolo rossazzurro, che aveva imparato a conoscere e ad apprezzare quel bambino capace di trasmettere un amore puro, sincero e disinteressato per la maglia del Catania.

In momenti come questo il calcio passa inevitabilmente in secondo piano. Rimane il ricordo di un bambino che, con la semplicità del suo sorriso e l'entusiasmo con cui viveva ogni partita, ha saputo unire un'intera comunità attorno ai colori rossazzurri, ricordando a tutti il significato più autentico della passione sportiva.

La redazione di 95047 si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno voluto bene a Nicolò, esprimendo le più sentite condoglianze.

Ciao, Nicolò. Riposa in pace. Il tuo sorriso e il tuo amore per il Catania continueranno a vivere nel cuore di tutta la grande famiglia rossazzurra.