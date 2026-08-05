Nessun incidente sulla Statale 121: cane salvato dagli automobilisti, evitato il peggio

SS121, code prima dello svincolo di Paternò: Polizia Municipale sul posto

AGGIORNAMENTO

Fortunatamente non si è trattato di un incidente stradale. I rallentamenti registrati nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 121, circa cento metri prima dello svincolo di Paternò in direzione Adrano, sono stati causati dalla presenza di un cane che si trovava in mezzo alla carreggiata.

Alcuni automobilisti e il conducente di uno scooter si sono fermati per mettere in salvo l'animale, evitando che potesse essere investito e scongiurando conseguenze ben più gravi.

L'intervento tempestivo e il senso di responsabilità degli utenti della strada hanno permesso di evitare il peggio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per gestire la viabilità, mentre nel tratto interessato si sono formate code e rallentamenti.

La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità.

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Rallentamenti si stanno registrando nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 121, circa cento metri prima dello svincolo di Paternò, in direzione Adrano.

Dalle prime informazioni, ancora da verificare, potrebbe essersi verificato un incidente stradale con il possibile coinvolgimento di un’automobile e di un mezzo a due ruote.

Sul posto è presente la Polizia Municipale. Nel tratto interessato si sono formate code e disagi alla circolazione.

Non si hanno al momento informazioni sulle eventuali persone coinvolte né sulla dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento.