Screening mammografico gratuito, Open Day in tutta la provincia di Catania: ecco date e sedi

CATANIA - Prosegue il programma di Open Day dedicato allo screening mammografico promosso dall’Asp di Catania. Dal 6 al 13 agosto sono in calendario sei appuntamenti con accesso diretto e senza prenotazione, per favorire l'adesione delle donne aventi diritto al programma di screening.

Le giornate di screening si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 secondo il seguente calendario:

6 agosto - Poliambulatorio di Pedara

7 agosto - Ospedale di Caltagirone e PTA di Giarre

11 agosto - Ospedale di Caltagirone

12 e 13 agosto - PTA San Luigi di Catania.

Il programma proseguirà anche dopo la pausa di Ferragosto con ulteriori Open Day in diverse sedi del territorio:

19 agosto - PTA San Giorgio di Catania e PTA di Acireale

21 agosto - Ospedale di Caltagirone

26 agosto - Ospedale di Biancavilla e PTA di Giarre

2 settembre - Ospedale di Militello

9 settembre - Poliambulatorio di Pedara e Poliambulatorio di Vizzini.

Lo screening mammografico rientra nei programmi di prevenzione oncologica offerti dal Servizio sanitario regionale ed è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con cadenza biennale. La mammografia, gli eventuali approfondimenti diagnostici e le eventuali cure sono gratuiti e non è necessaria la richiesta del Medico di medicina generale.

Aderire al programma di screening significa aumentare le possibilità di individuare precocemente eventuali lesioni, anche in assenza di sintomi, consentendo interventi tempestivi e cure più efficaci. La diagnosi precoce rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti per ridurre la mortalità e migliorare le possibilità di guarigione dal tumore della mammella.

Non si tratta di un semplice esame diagnostico, ma di un percorso organizzato che accompagna la donna in ogni fase: dall’invito alla mammografia agli eventuali approfondimenti e, se necessario, all’avvio tempestivo del percorso di cura. Un modello assistenziale che assicura continuità, appropriatezza degli interventi e presa in carico continua.

Per informazioni sui programmi di screening oncologici, per verificare se si rientra nella popolazione destinataria o per prenotare un appuntamento è sempre possibile contattare il numero verde gratuito dell’Asp di Catania 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00 e il lunedì anche dalle ore 15.00 alle 17.30.