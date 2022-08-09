ADDIO ALLA STAR DI GREASE OLIVIA NEWTON-JOHN, AVEVA 73 ANNI.

È morta Olivia Newton-John.Aveva 73 anni.La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainat...

È morta Olivia Newton-John.

Aveva 73 anni.

La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata nel film cult che l'ha resa indimenticabile accanto a John Travolta, è deceduta dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Lo ha annunciato il marito, John Easterling, su Instagram, sottolineando che la cantante e attrice si è spenta "serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici". "Olivia - ha scritto - è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro

Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla @onjfoundation". Il suo calvario era iniziato nel 1992 con un tumore al seno, che inizialmente aveva sconfitto, diventando una fiera e battagliera sostenitrice dello screening del cancro al seno: a Melbourne, in Australia, un centro per la lotta al cancro porta il suo nome. Poi nel 2013 la doccia fredda e la recidiva, estesa anche alla spalla, che l'aveva costretta a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada. "Paura? No. Mio marito mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo", aveva spiegato. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale.

Nata a Cambridge nel 1948, dopo l'infanzia e l'adolescenza in Australia, nel 1966 Olivia Newton-John si trasferì nel Regno Unito dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo "Till you say be mine". Nel 1974 si classificò al quarto posto all'Eurovision Song Contest con il brano "Long Live Love". A darle la grande popolarità, nel 1978, fu Grease, il musical di maggior successo nella storia del cinema.

Da allora ha pubblicato numerosi singoli di successo, diventati numero uno, collezionato tour a livello internazionale e diversi premi Grammy.

Nel 2017 ha girato gli Stati Uniti con l'album "Live On", inizialmente sospeso per i dolori alla schiena causati dal tumore. "Amo cantare, è tutto ciò che so fare - aveva detto in un'intervista -. Tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita".

Tra i suoi più grandi successi, nel 1981 il singolo Physical seguito dall'omonimo album, vincitore di diversi dischi d'oro e di platino. Nello stesso era stata consacrata dalla stella sulla Hollywood Walk of Fame.