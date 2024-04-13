ADDIO ALLO STORICO MASSAGGIATORE DEL PATERNÒ CALCIO, TURI MIGLIAZZO

Oggi la nostra Città piange la perdita di un'icona del Paternò calcio, il leggendario massaggiatore Turi Migliazzo. Conosciuto per le sue abili mani che hanno curato generazioni di atleti, Migliazzo h...

Oggi la nostra Città piange la perdita di un'icona del Paternò calcio, il leggendario massaggiatore Turi Migliazzo.

Conosciuto per le sue abili mani che hanno curato generazioni di atleti, Migliazzo ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della squadra.

Apprezzato e amato da tutti, Migliazzo non era solo un professionista impeccabile, ma anche un animo ironico e sempre disponibile, diventando un punto di riferimento costante per la comunità sportiva locale.

Il sindaco Nino Naso ha espresso il suo dolore per la perdita, ricordando Migliazzo come un amico e un vero "Papà" per i giovani atleti che ha seguito nel corso degli anni.

La sua mancanza sarà sentita profondamente, con il suo sorriso, le battute e la sua passione contagiosa che ha ispirato tutti coloro che lo conoscevano.

La Città si stringe attorno alla famiglia di Migliazzo in un abbraccio corale, onorando la memoria di questo uomo straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella storia e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Ciao mitico Zio Turi, il tuo spirito vivrà per sempre nei ricordi e nell'affetto di chi ti ha conosciuto.