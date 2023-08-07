ADDIO COVID. IL VIRUS RESTA, MA NON CI SARÀ PIÙ ISOLAMENTO PER I POSITIVI

Il Covid adesso, almeno sulla carta, è davvero come un’influenza. Come riporta repubblica.it, chi verrà contagiato non avrà più alcun obbligo di rimanere a casa neanche un giorno e, ovviamente, anche...

A cura di Redazione 07 agosto 2023 19:34

