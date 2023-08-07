ADDIO COVID. IL VIRUS RESTA, MA NON CI SARÀ PIÙ ISOLAMENTO PER I POSITIVI
Il Covid adesso, almeno sulla carta, è davvero come un’influenza. Come riporta repubblica.it, chi verrà contagiato non avrà più alcun obbligo di rimanere a casa neanche un giorno e, ovviamente, anche...
Come riporta repubblica.it, chi verrà contagiato non avrà più alcun obbligo di rimanere a casa neanche un giorno e, ovviamente, anche i loro contatti diretti potranno fare a meno di osservare il regime di auto sorveglianza che, per chi se lo ricorda ancora, prevederebbe di portare la mascherina, almeno in ambienti chiusi, per cinque giorni.
Le ultime regole dell’era Covid (che per la verità nessuno ormai osservava da mesi) scompaiono adesso definitivamente come stabilito nel decreto legge omnibus che il governo si appresta a portare domani in consiglio dei ministri.
Scompare dunque la quarantena che ha accompagnato negli ultimi due anni l’esito positivo di un tampone, scompare l’auto sorveglianza e naturalmente scompaiono anche le relative sanzioni come era già stato annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci che nelle scorse settimane, annunciando la misura, aveva definito l’isolamento per i positivi ormai anacronistico visto non solo la fortissima contrazione dei contagi nell’ultimo anno, ma anche il calo di potenza del virus diventato nelle sue ultime varianti decisamente meno offensivo