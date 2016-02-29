Addio WhatsApp su questi smartphone: la lista dei modelli

Se avete sul cellulare un sistema operativo obsoleto può darsi che da un giorno all'altro, nel 2017, vi troviate con una chat dimezzata. WhatsApp ha annunciato che a fine anno smetterà di aggiornare l...

Se avete sul cellulare un sistema operativo obsoleto può darsi che da un giorno all'altro, nel 2017, vi troviate con una chat dimezzata. WhatsApp ha annunciato che a fine anno smetterà di aggiornare le versioni della sua applicazione sui sistemi operativi più obsoleti. Sono coinvolti tutti i sistemi BlackBerry, compreso l’ultimo OS BB10, Nokia S40; Nokia Symbian S60; Android 2.1 e Android 2.2; Windows Phone 7.1.

Non si sa al momento quanti utenti siano in possesso di cellulari con questi sistemi operativi che, con il mancato aggiornamento dell'applicazione, non potranno usufruire di tutte le funzionalità. E nel caso di un aggiornamento obbligatorio (di solito a cadenza regolare) dell'applicazione gratuita di proprietà di Zuckerberg, rimarrebbero senza chat all'improvviso e in modo definitivo.

"È stata una decisione difficile", si legge sul comunicato online, "ma quella giusta per fornire alle persone un miglior modo per restare in contatto con amici, famiglia e cari attraverso WhatsApp. Dunque consigliamo a chi è in possesso di questi device di aggiornarli a un nuovo Android, iPhone o Windows Phone entro la fine del 2016". L'occasione per l'annuncio è stato l'anniversario dei sette anni di WhatsApp. Un'occasione "per guardare al passato". Ma anche al futuro, visto che c'è la volontà di concentrare gli sforzi sulle piattaforme di mobile maggiormente utilizzate dalle persone. "Quando abbiamo iniziato WhatsApp nel 2009 l'utilizzo dei cellulare era molto diverso da quello di oggi. L'Apple store per le applicazioni era nato da pochi mesi. Il 70% degli smartphone venduti avevano sistemi operativi BlackBerry e Nokia. I sistemi offerti da Google, Apple e Microsoft, che rappresentano il 99,5% del mercato odierno, erano installati solo sul 25% degli smartphone venduti all'epoca".

Fonte: https://blog.whatsapp.com/