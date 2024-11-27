ADELE BENTIVEGNA ELETTA BABY SINDACO DI PATERNÒ

Ieri è stata una giornata importante per le scuole di Paternò, che hanno celebrato l’elezione del nuovo Baby Sindaco, Adele Bentivegna, alunna dell’Istituto Paritario Mamma Provvidenza.Adele è stata s...

Ieri è stata una giornata importante per le scuole di Paternò, che hanno celebrato l’elezione del nuovo Baby Sindaco, Adele Bentivegna, alunna dell’Istituto Paritario Mamma Provvidenza.

Adele è stata scelta con entusiasmo dai suoi coetanei attraverso un’elezione democratica che ha coinvolto studenti e studentesse di tutte le scuole del territorio. Questo evento ha sottolineato l'importanza della partecipazione civica e democratica anche tra i più giovani, valorizzando l’impegno e la responsabilità.

Con il titolo di Baby Sindaco Metropolitano, Adele guiderà simbolicamente i ragazzi in attività che promuovono la cittadinanza attiva. Al suo fianco, Federica Castro dell’Istituto Scolastico Don Milani è stata eletta Vicesindaco Baby, pronta a supportarla in questo percorso.

La cerimonia di insediamento si è svolta in presenza delle autorità locali, tra cui il Sindaco Nino Naso, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Coluccio, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Tripoli, la Presidente della Commissione Istruzione Rosanna Lauria e la consigliera comunale Maria Barbara Benfatto.

La loro partecipazione ha reso il momento ancora più significativo, celebrando insieme ai ragazzi un esempio concreto di crescita civica.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle scuole, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Questo evento rappresenta un importante traguardo di educazione civica, dimostrando come valori come la democrazia e la partecipazione possano essere coltivati fin da giovani.