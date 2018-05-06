Adesca 13enne e chiede foto a contenuto sessuale, denunciato 16enne Catanese

Lo scorso 2 maggio la sala operativa 113 della Questura di Venezia segnalava ai poliziotti del Commissariato di Chioggia che, tramite l’applicativo della Polizia di Stato “YOUPOL”, una ragazza di circa 13 anni aveva inviato una richiesta di aiuto perché vittima di cyberbullismo.

Ricevuta la segnalazione, gli uomini del Commissariato rintracciavano la minore, appurando la veridicità della notizia. In particolare, gli operatori accertavano che la ragazzina aveva da qualche giorno conosciuto un giovane su un noto social forum e gli aveva inviato delle foto che la ritraevano nuda.

Con il passare dei giorni le richieste del giovane di ottenere foto e materiale pornografico da parte della ragazzina si facevano sempre più insistenti e minacciose, tanto da indurre la ragazza a chiedere aiuto alla Polizia tramite YOUPOL.

I poliziotti sono risaliti al giovane e vedendo che questi stava continuando con i suoi atteggiamenti aggressivi e aveva pubblicato le foto della ragazza sul web sono intervenuti allertando le Volanti della Questura di Catania.

I poliziotti raggiunta l’abitazione del sedicenne lo denunciavano per adescamento di minorenne e detenzione di materiale pornografico, sequestrando lo smartphone.