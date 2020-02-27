ADESCA UNA MINORENNE SU INSTAGRAM E POI LA VIOLENTA: ARRESTATO FALSO MEDICO A VILLABATE

La polizia di Termini Imerese ha arrestato un venticinquenne di Villabate (Pa) per violenza sessuale aggravata su minore e produzione di materiale pedopornografico.L'inchiesta è stata coordinata dalla...

L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Termini Imerese e ha consentito di risalire al giovane che aveva un falso profilo instagram utilizzato per adescare ragazzine e indurle a produrre materiale porno.

Una di queste è stata convinta dall'arrestato, che le aveva fatto credere di avere competenze mediche, ad avere un incontro con lui. Il 25enne in quell'occasione ha abusato della vittima.

Il racconto della minorenne e l'analisi dei cellulari e dei pc sequestrati sono stati fondamentali per risalire all'uomo che ora è ai domiciliari.