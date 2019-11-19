“ADESSO”, IL NUOVO SINGOLO DI GRIFFITH CON MARCO PUGLISI

Griffith (all’anagrafe Alessio Filippone), già conosciuto sulle nostre pagine per ROBOT e MALDIVE, pubblica a sorpresa un nuovo singolo in collaborazione con un altro apprezzatissimo cantautore Patern...

Griffith (all’anagrafe Alessio Filippone), già conosciuto sulle nostre pagine per ROBOT e MALDIVE, pubblica a sorpresa un nuovo singolo in collaborazione con un altro apprezzatissimo cantautore Paternese, Marco Puglisi, reduce dai bootcamp di X Factor 13 (2019), la famosissima trasmissione televisiva attualmente in onda su Sky Uno e TV8.

Adesso, questo il nome della nuova produzione indipendente, è il risultato di un’affiatata collaborazione tra i due cantanti, che hanno dato vita ad una traccia musicale dal sound moderno e romantico. Un nuovo esperimento hip hop / soul decisamente riuscito, che ci rende orgogliosi dei nostri concittadini e ci proietta verso un futuro roseo per la musica del nostro territorio.

A distanza di soli quattro mesi dal suo primo album da solista, seguito a ruota da ulteriori tre singoli attualmente disponibili Online: Canova Extreme, Catania Invasa, Corro Via (che anticipano un grosso progetto attualmente in fase di produzione), Griffith ci delizia dunque con questo nuovo singolo chiamato Adesso, impreziosito dalla splendida voce di Marco Puglisi e sapientemente confezionato con mix e master del beatmaker e tecnico del suono Gabriele Coco (CocoBeatz).

Adesso è disponibile per l’ascolto a partire da ieri, lunedì 18 novembre, su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer e per l’acquisto su iTunes e Amazon.

CLICCA PER ASCOLTARE “ADESSO”