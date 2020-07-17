ADRANO: 30ENNE VENDE LA SUA MOTO NONOSTANTE FOSSE SOTTO SEQUESTRO

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un pregiudicato 30enne per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa.L’uomo, recidivo nel biennio per guid...

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un pregiudicato 30enne per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa.

L’uomo, recidivo nel biennio per guida senza patente, era stato sanzionato anche per mancanza di copertura assicurativa e per essere sprovvisto del casco; per tanto contestualmente alla denuncia i poliziotti provvedevano a sequestrare il motociclo.

Durante l’attività di controllo del territorio effettuata nei giorni scorsi, gli operatori di Polizia, hanno accertato che il motociclo sottoposto a sequestro, del quale il 30enne. era custode giudiziario, era stato venduto a un 19enne anch’egli pregiudicato.

Non si fermeranno i controlli del territorio mirati al ripristino della legalità