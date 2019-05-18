ADRANO: 54 ENNE DI PATERNÒ MUORE MENTRE RACCOGLIE ASPARAGI

Una passeggiata in campagna per raccogliere asparagi è stata fatale ad un 54 enne di Paternò.L’uomo, per cause sconosciute, ha avuto un malore che gli è stato fatale mentre si trovava in contrada Prat...

A cura di Redazione 18 maggio 2019 17:31

