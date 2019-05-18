ADRANO: 54 ENNE DI PATERNÒ MUORE MENTRE RACCOGLIE ASPARAGI
Una passeggiata in campagna per raccogliere asparagi è stata fatale ad un 54 enne di Paternò.L’uomo, per cause sconosciute, ha avuto un malore che gli è stato fatale mentre si trovava in contrada Prat...
A cura di Redazione
18 maggio 2019 17:31
Una passeggiata in campagna per raccogliere asparagi è stata fatale ad un 54 enne di Paternò.
L’uomo, per cause sconosciute, ha avuto un malore che gli è stato fatale mentre si trovava in contrada Prato Fiorito ad Adrano in compagnia di un parente.
Inutili i soccorsi del 118 che all’arrivo sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Adrano.