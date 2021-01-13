ADRANO. 72 ANNI LUI E 68 LEI, AGGREDISCONO VICINO IRROMPENDOGLI IN CASA: DENUNCIATI

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, a seguito di approfondita attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà due coniugi, un uomo di anni 72 e una donna di anni 68, r...

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, a seguito di approfondita attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà due coniugi, un uomo di anni 72 e una donna di anni 68, resisi responsabili dei reati di violazione di domicilio e percosse.

Le denunce sono scaturite dopo un primo tempestivo intervento della Volante della Polizia, a seguito del quale i coniugi ed il vicino venivano tutti indagati per rissa per banali problemi di vicinato. Successivamente però la vittima si è presentata presso gli uffici del Commissariato per denunciare come, nel corso della medesima lite, i due coniugi si erano introdotti con forza nella sua abitazione, dove, uniti, si sono accaniti contro di lui colpendolo ripetutamente.

I fatti narrati hanno trovato riscontro nel corso nella rapida ma intensa e dettagliata attività di indagine, motivo per cui i due coniugi sono stati denunciati a piede libero, aggravandosi ulteriormente la loro posizione in ordine al deprecabile episodio.