ADRANO, A BORDO DI UNA MOTO RUBATA E SENZA PATENTE: DENUNCIATO UN 48ENNE

Personale del Commissariato di P.S Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un 48enne per ricettazione e guida di veicolo sebbene con patente revocata.Nel...

Personale del Commissariato di P.S Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un 48enne per ricettazione e guida di veicolo sebbene con patente revocata.

Nella giornata di ieri, personale della Volante, durante il normale svolgimento di controllo del territorio, notava transitare per le vie del Comune di Adrano, a bordo di un ciclomotore, un soggetto a loro noto in quanto persona pregiudicata e sottoposta alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. e pertanto decideva di procedere al controllo dello stesso.

Effettuati accertamenti sull’uomo e sul ciclomotore sul quale viaggiava, il personale operante si avvedeva di come sul telaio di predetto ciclomotore pendesse una nota di ricerca in quanto oggetto di furto. L’uomo, incapace di dare una valida spiegazione sul possesso del veicolo, veniva indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione la cui pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a 10.329.

Inoltre l’uomo, Sorvegliato Speciale di P.S., è stato trovato alla guida del ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida in quanto revocata per assenza di requisiti morali e, pertanto, è stato indagato anche per questa inottemperanza per la quale è prevista la pena dell’arresto da 6 mesi a 3 anni.

Durante il controllo, al reo, sono stati contestate anche diverse violazioni al Codice della Strada per una somma totale di 11.481 euro ed il veicolo sottoposto a sequestro penale.

Si protrarranno e si intensificheranno ancora i controlli mirati al ripristino delle regole basilari, quali quelle sancite dal Codice della Strada, che costituiscono valida garanzia per un’ordinata convivenza civile.