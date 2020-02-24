ADRANO, AGGREDISCE LA COMPAGNA DOPO L’ENNESIMA LITE: ARRESTATO
Nella scorsa notte, personale della Squadra Volante del commissariato di Adrano ha tratto in arresto il 34nne L.M.C., responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della propria convivente di 26 anni.
La vittima, soccorsa all’ospedale di Biancavilla, per le ferite subite per mano dell’arrestato, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.
I due convivevano da circa 13 anni, durante i quali la donna è stata spesso oggetto di ripetute vessazioni da parte del proprio convivente.
Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Piazza Lanza di Catania.