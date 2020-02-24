95047

ADRANO, AGGREDISCE LA COMPAGNA DOPO L’ENNESIMA LITE: ARRESTATO

Nella scorsa notte, personale della Squadra Volante del commissariato di Adrano ha tratto in arresto il 34nne L.M.C., responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della propria convivente di 26 anni.

24 febbraio 2020 13:05
Nella scorsa notte, personale della Squadra Volante del commissariato di Adrano ha tratto in arresto il 34nne L.M.C., responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della propria convivente di 26 anni.

La vittima, soccorsa all’ospedale di Biancavilla, per le ferite subite per mano dell’arrestato, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.

I due convivevano da circa 13 anni, durante i quali la donna è stata spesso oggetto di ripetute vessazioni da parte del proprio convivente.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Piazza Lanza di Catania.

