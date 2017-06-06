ADRANO: AI DOMICILIARI PER TENTATA TRUFFA
A cura di Redazione
06 giugno 2017 15:33
I Carabinieri della Stazione di Adrano (CT) hanno arrestato Salvatore Restivo, 51enne, del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari.
L’arrestato dovrà scontare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di tentata truffa, reato commesso il 10 agosto 2016 a Cagliari.
Assolte le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
