ADRANO: AI DOMICILIARI PER TENTATA TRUFFA

I Carabinieri della Stazione di Adrano (CT) hanno arrestato Salvatore Restivo, 51enne, del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

06 giugno 2017 15:33
I Carabinieri della Stazione di Adrano (CT) hanno arrestato Salvatore Restivo, 51enne, del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

L’arrestato dovrà scontare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di tentata truffa, reato commesso il 10 agosto 2016 a Cagliari.

Assolte le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

