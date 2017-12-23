ADRANO: Ai domiciliari per truffa commessa nel 2012
ADRANO: Ai domiciliari per truffa commessa nel 2012
A cura di Redazione
23 dicembre 2017 12:36
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato la 28enne Angela D’AMICO del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Udine.
ADRANO: Ai domiciliari per truffa commessa nel 2012
Condannata dai giudici per tentata truffa in concorso, reato commesso a Campofromido (UD) nel settembre del 2012, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente a mesi 1 di arresto.
La donna, assolte le formalità di rito, è stata posta in regime di detenzione domiciliare.