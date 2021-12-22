ADRANO, AL BANCONE SENZA LA MASCHERINA: CHIUSI DUE BAR PER CINQUE GIORNI

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo finalizzati a contrastare l’emergenza da Coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo finalizzati a contrastare l’emergenza da Coronavirus nel territorio di Adrano, agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno sanzionato due bar, per violazione delle vigenti norme in materia di contenimento del rischio epidemiologico.

Gli operatori di polizia, in data 16.12.2021 e in data 20.12.2021, sanzionavano un chiosco-bar e un bar, in quanto accertavano che gli addetti alla somministrazione, e in un’occasione il titolare stesso dell’esercizio, servissero gli avventori senza indossare le prescritte mascherine, con grave rischio per la salute di questi ultimi.

Procedevano, pertanto, a contestare le violazioni riscontrate, applicando in ambedue i casi la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400 a euro 3.000, nonché la prevista chiusura di giorni cinque.

Proseguono, sempre mirati, i controlli nel territorio del comune di Adrano, tenuto conto delle festività natalizie e dei possibili conseguenti assembramenti, nonché della tradizionale maggiore fruizione di servizi e frequentazione di esercizi commerciali, tra i quali, per l’appunto, bar e ristoranti.