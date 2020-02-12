ADRANO, ALLA GUIDA DI UN’AUTO, RUBATA, SENZA PATENTE NÈ ASSICURAZIONE: DENUNCIATO
Nella mattinata dello scorso 9 febbraio, personale della Volante del commissariato di Adrano procedeva in via Vittorio Emanuele a un controllo di un autovettura Smart “ForTwo” condotta da un 35enne ad...
Nella mattinata dello scorso 9 febbraio, personale della Volante del commissariato di Adrano procedeva in via Vittorio Emanuele a un controllo di un autovettura Smart “ForTwo” condotta da un 35enne adranita il quale conduceva la predetta autovettura con la patente di guida scaduta e senza copertura RCA.
All’atto della contestazione gli operatori, da rilievi esperiti sul posto, accertavano che il numero di telaio risultava contraffatto in maniera maldestra, evidenziando diversi punzonature sulla pedana anteriore del lato passeggeri, per cui gli operatori ritenevano che il veicolo fosse di provenienza furtiva.
L’autovettura in questione veniva per tanto sottoposta a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale al soccorso stradale, mentre il conducente veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.