Adrano: arrestato 39enne per spaccio, nascondeva la droga nel garage

Lo scorso 12 aprile, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 39nne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due poliziotti del Commissariato di Adrano, liberi dal servizio, si trovavano all’interno di un bar, nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo, quando notavano un noto assuntore di sostanze stupefacenti adranita all’interno.

Nutrendo sospetti circa la presenza dell’uomo a Catania e intuendo che potesse essere in procinto di acquistare della droga, gli operatori decidevano di “attenzionare” il soggetto. E infatti, poco dopo, notavano giungere un’autovettura il cui conducente si avvicinava con fare circospetto all’acquirente e gli cedeva alcuni involucri.

Gli agenti intervenivano tempestivamente, bloccando sia lo spacciatore, sia l’acquirente e constatavano che il pusher aveva consegnato dell’eroina, ricevendo un corrispettivo in denaro.

Veniva, quindi, effettuata una perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’arrestato dove, nonostante la sua scarsa collaborazione, venivano rinvenute altre 5 dosi di eroina del peso lordo complessivo di 4,80 grammi, occultate all’interno del garage di pertinenza della casa. Sono stati anche rinvenuti bilancini di precisione e materiale per il confezionamento come forbici e cellophane, anch’essi sequestrati.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.