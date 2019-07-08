ADRANO: ARRESTATO IN FLAGRANZA MENTRE APPICCA UN INCENDIO, DAI CARABINIERI DI PATERNO'
Il paradosso è che il comandante della Compagnia Carabinieri di Paternò, Cap. Angelo Accardo, accompagnato da due carabinieri della Stazione di Paternò, si stava recando a Biancavilla per presenziare alla dimostrazione di un nuovo mezzo antincendio in dotazione alla protezione civile.
Lungo l’itinerario, precisamente in contrada “Ciappe”, agro del comune di Adrano, i militari sorprendevano un adranita di 68 anni, intento a dar fuoco a delle sterpaglie poste a confine con la S.P. 156 e ad un centinaio di metri del cimitero comunale.
L’incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, pur distruggendo una porzione di macchia mediterranea, non si è propagato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri i quali, utilizzando anche l’estintore in dotazione, sono riusciti a domarlo.
L’uomo dovrà rispondere all’A.G. del reato di incendio boschivo.