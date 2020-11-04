ADRANO, ARRESTATO MILITARE DELL’ESERCITO CHE NASCONDEVA FUCILE E CARTUCCIA

I Carabinieri della Stazione di Adrano, nella flagranza, hanno arrestato un 39enne del posto perché responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.I militari sono stati a...

I Carabinieri della Stazione di Adrano, nella flagranza, hanno arrestato un 39enne del posto perché responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

I militari sono stati attivati dalla centrale operativa del Comando Compagnia di Paternò, che aveva ricevuto le segnalazioni di alcuni cittadini allarmati per le intemperanze dell’uomo che, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, stava distruggendo gli infissi dell’appartamento limitrofo alla sua abitazione.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo, caporal maggiore dell’esercito in servizio a Palermo, si è scagliato verbalmente contro di loro rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

La conseguente perquisizione domiciliare nella sua abitazione, poi, ha consentito ai militari di rinvenire un fucile da caccia cal. 16 con una relativa cartuccia, illegalmente detenuto, un bastone di 1 metro di lunghezza, nonché una piccola quantità di marijuana di circa 2 grammi, motivo per il quale egli è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’uomo, ha inoltre tentato di aggredire i militari mentre veniva condotto in caserma per le formalità di rito, ma è stato immediatamente bloccato e ammanettato.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.