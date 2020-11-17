ADRANO: ARRESTATO MINORENNE PER DROGA

Agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un 17enne, per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Gli operatori di Polizia, attraverso un servizio di appostamento e o...

Agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un 17enne, per detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli operatori di Polizia, attraverso un servizio di appostamento e osservazione, hanno notato il predetto giovane recarsi più volte sopra il tetto di un’abitazione, il quale dopo aver prelevato qualcosa da una busta nascosta tra le tegole, incontrava altri giovani consegnando loro quanto aveva prelevato.

Avendo notato tale attività gli agenti sono intervenuti, bloccando il minorenne e procedendo a recuperare la busta sul tetto. All’interno di questa, come sospettato, erano presenti 15 involucri contenenti marijuana.

Per tale motivo i poliziotti hanno arrestato il 17enne, accompagnandolo negli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha disposto la sua collocazione presso un centro di prima accoglienza della provincia di Catania.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e posta a disposizione dell’A.G..

Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.