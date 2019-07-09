ADRANO: ARRESTATO PER EVASIONE, MENTRE ERA SULLA SS284
Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Adrano, in servizio di Volante, procedeva all’arresto del pregiudicato CUCCIA Enea Gaetano Biagio (cl.1997), in atto sottoposto alla misu...
Nello specifico, il predetto, allontanatasi arbitrariamente dalla struttura, faceva allertare il personale ivi in servizio che provvedeva a notiziare la sala operativa del Commissariato.
Avviate prontamente le ricerche, la Volante individuava l’uomo sulla S.S. 284 nel tratto Adrano - Bronte.
Notiziato il Magistrato di turno, lo stesso disponeva la medesima misura cautelare degli arresti domiciliari.
Dopo le formalità di rito il personale dipendente provvedeva all’accompagnamento coatto presso la stessa struttura sanitaria, come disposto dall’A.G. procedente.